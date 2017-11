Neutraubling: Erneut Bomben gefunden – Entschärfung erfolgreich

Der Fahrer eines Pkw der Marke Ford wollte am Dienstag, 21.11.2017, 16:00 Uhr, von der Staatsstraße 2660 nach links in den Eichenweg abbiegen und musste wegen eines entgegen …

Nittendorf: Auffahrunfall mit Verletzten Der Fahrer eines Pkw der Marke Ford wollte am Dienstag, 21.11.2017, 16:00 Uhr, von der Staatsstraße 2660 nach links in den Eichenweg abbiegen und musste wegen eines entgegen …

Am vergangenen Wochenende suchten Einbrecher ein Bürogebäude in der Bischof-von-Henle-Straße heim. Sie erbeuteten elektronische Geräte im unteren vierstelligen Wert. Im …

Regensburg: Einbruch in Bürogebäude – Hinweise gesucht Am vergangenen Wochenende suchten Einbrecher ein Bürogebäude in der Bischof-von-Henle-Straße heim. Sie erbeuteten elektronische Geräte im unteren vierstelligen Wert. Im …

Wie die Polizei berichtet, hat sich am Montag (20.11) in Regensburg ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Dabei ist ein 37 Jahre alter Radfahrer ums Leben gekommen. Zunächst war …

Regensburg: Radfahrer bei Unfall ums Leben gekommen – Identität geklärt Wie die Polizei berichtet, hat sich am Montag (20.11) in Regensburg ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Dabei ist ein 37 Jahre alter Radfahrer ums Leben gekommen. Zunächst war …

Am 18.11.2017, gegen 20.15 Uhr, wurde die Polizei zu zwei Randalierern in die Wieshuberstraße gerufen. Da die beiden Männer offenbar deutlich unter Alkoholeinfluss standen und …

Regensburg: Randalierer leistet Widerstand Am 18.11.2017, gegen 20.15 Uhr, wurde die Polizei zu zwei Randalierern in die Wieshuberstraße gerufen. Da die beiden Männer offenbar deutlich unter Alkoholeinfluss standen und …

