Zwei Tote in Schwandorfer Wohnung – Tatverdächtiger verhaftet

Wie die Polizei mitteilt, konnte der flüchtige Tatverdächtige mittlerweile gefasst werden. Nachdem sogar international nach dem Mann gesucht wurde, konnte er am Mittwoch (1.7.) in Tschechien festgenommen werden.

Zuvor war der mutmaßliche Täter längere Zeit auf der Flucht, nachdem am Montag in einem Schwandorfer Ortsteil zwei Leichen gefunden worden waren. "Die Fahndung läuft ununterbrochen", sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Die Obduktion bestätigte, dass beide Personen durch mehrere Stichverletzungen zu Tode gekommen sind. Die Staatsanwaltschaft Amberg und die Kriminalpolizeiinspektion Amberg gehen derzeit davon aus, dass eine 57-jährige Hausbewohnerin und ihr 69-jähriger Lebensgefährte in den frühen Abendstunden des Samstags (27. Juni) getötet wurden und ermitteln derzeit wegen des Verdachts des Mordes in zwei Fällen. Zur Aufklärung der Tat hat die Kriminalpolizeiinspektion Amberg eine Ermittlungsgruppe (EG) „Kreuzfeld“ gegründet.

Hier finden Sie die ursprüngliche Meldung.

Die Mitteilung der Polizei

Die umfangreichen und internationalen Fahndungsmaßnahmen der Kriminalpolizeiinspektion Amberg (Ermittlungsgruppe „Kreuzfeld“) und der Staatsanwaltschaft Amberg nach dem gesuchten Tatverdächtigen Karlheinz Rappl führten am Mittwoch, den 1. Juli zum Erfolg.

Karlheinz Rappl wurde vor wenigen Stunden nach einem Zeugenhinweis bei Domazlice (Tschechische Republik) durch die tschechische Polizei festgenommen.

Polizeimeldung / MF