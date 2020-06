Schwandorf: Zwei Tote in Haus gefunden – Öffentlichkeitsfahndung

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Amberg unter dem eigens eingerichteten Hinweistelefon 09621/890-606 entgegen.

Erstmeldung

Zwei tote Personen wurden am späten Montagvormittag (29.06.20) in einem Einfamilienhaus in Büchelkühn aufgefunden. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Amberg die Todesfallermittlungen vor Ort aufgenommen und geht derzeit nicht von einem natürlichen Ableben der Personen aus.

Nähergehende Angaben zu den Umständen oder den Personen sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit Blick auf die laufenden Ermittlungen nicht möglich. Dazu wird nachberichtet.

Pressemitteilung Polizeipräsidium Oberpfalz