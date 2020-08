Corona-Krise: Regensburger Gastronomen stellen Forderungen an die Stadt

Am Freitag startet im Stadtpark in Regensburg "Hahn's Sommergarten", sozusagen ein "Dult-Ersatz". Als dies bekannt wurde war das Erstaunen und die Verärgerung bei den Regensburger Gastronomen groß. Sie haben deshalb eine Online-Petition gestartet und am Mittwoch gemeinsam ihre Forderungen an die Stadt ausgearbeitet. Das Ergebnis haben sie heute (Donnerstag) vorgestellt.