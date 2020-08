Regensburg: Freisitze und Heizpilze im Winter?

Grundsätzlich geht die Freisitz-Saison in Regensburg vom 1. März bis 31. Oktober. Im November und Februar werden die Freisitze noch geduldet, im Dezember und Januar sind sie verboten. Die Rathauskoalition möchte jetzt, dass zumindest in Zeiten der Corona-Pandemie auch im Dezember und Januar die Freisitze geduldet werden. Die Verwaltung prüft dies gerade, vor allem in Hinblick auf den Winterdienst, Flächen für Weihnachtsmärkte und fehlende Anwohnerparkplätze.

In den Wintermonaten kann es aber auf den Freisitzen ganz schön kalt werden. Deshalb setzt sich die CSU-Fraktion auch für Heizpilze ein. Diese sind aktuell verboten. Zumindest in der Pandemie-Zeit solle aber eine Ausnahme gemacht werden, so Jürgen Eberwein, der Fraktionsvorsitzende der CSU-Stadtratsfraktion. Hierbei sollen auch gasbetriebene Heizpilze erlaubt werden, da in vielen Fällen kein Außenstrom zur Verfügung stehe, beziehungsweise der Aufwand dafür hoch wäre. Die Koalitionspartner hätten zum Teil Bedenken bezüglich des Umweltaspektes, wären aber dennoch in dieser außergewöhnlichen Situation für die Heizpilze, so Eberwein weiter. Auch das wird derzeit von der Verwaltung der Stadt Regensburg geprüft.

Grundsätzlich möchte die CSU-Fraktion, dass die momentane Ausweitung der Freisitzflächen auch über die Corona-Pandemie hinaus erhalten bleibt.

Ob für die Themen Freisitze und Heizpilze überhaupt Stadtratsbeschlüsse notwendig seien, werde sich in den kommenden Wochen zeigen, so der CSU-Frakionsvorsitzende. Im Ferienausschuss am 25. August ist es aber noch kein Thema.