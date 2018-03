Regensburg: Schwerer Arbeitsunfall – Mann fällt zehn Meter tief

Das Polizeipräsidium Oberpfalz berichtet von einem schweren Arbeitsunfall in Regensburg, bei dem sich ein Bauarbeiter lebensgefährliche Verletzungen zugezogen hat. Am Mittwoch (14.3.) stürzte der Mann über zehn Meter in die Tiefe.

Die Polizeimeldung:

Kurz vor 12:00 Uhr mittags erreichte die Polizei die Mitteilung, dass es in einem Baugebiet in der Glashüttenstraße zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen ist. Nach ersten Ermittlungen der Polizeiinspektion Regensburg Nord und der Kriminalpolizei Regensburg stürzte ein Bauarbeiter mit slowakischer Staatsangehörigkeit, dessen genaue Personalien noch geklärt werden müssen, in einem Treppenhaus über 10 Meter in die Tiefe und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu.

Der Bauarbeiter wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.Die Kripo Regensburg hat die Ermittlungen zu den Umständen vor Ort in Abstimmung mit dem Gewerbeaufsichtsamt und der Berufsgenossenschaft übernommen. Derzeit gehen die Ermittler von einem Unfallgeschehen aus.

