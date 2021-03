Raum Regensburg: Wieder müssen einige Klassen in Quarantäne

Das Landratsamt Regensburg informiert über Quarantänemaßnahmen in Stadt und Landkreis Regensburg. Bereits am Montag sind einige Klassen in Quarantäne geschickt worden.

Hier die Mitteilung des Landratsamtes Regensburg

Wegen aufgetretener COVID-19-Infektionsfälle sind folgende Schulen und Kindertageseinrichtungen von Quarantänemaßnahmen zum Stand heute neu betroffen:

Realschule Regenstauf: eine Klasse

eine Klasse Eckert-Schulen Regenstauf: eine Fachgruppe

eine Fachgruppe Kinderhort Lessingstraße Regensburg: eine Gruppe

eine Gruppe Kindergarten Märchenbrunnen Regensburg: eine Gruppe

eine Gruppe Humanistisches Kinderhaus Regensburg: eine Gruppe

eine Gruppe Kindergarten Ostpreußenstraße Regensburg: eine Gruppe

eine Gruppe Kinderhaus Montessori Sünching: eine Gruppe

eine Gruppe Mittelschule Lappersdorf: ein Teil einer Fördergruppe

Vom Gesundheitsamt Regensburg wurden jeweils alle notwendigen Maßnahmen in die Wege geleitet.

Informationen zu Corona im Landkreis Regensburg finden Sie auf https://www.landkreis-regensburg.de/unser-landkreis/aktuelles/coronavirus/corona-im-landkreis/.