Am Pendlerparkplatz der A93 bei Bad Abbach wurden am Sonntag, 19.03.2017, zwei Fahrzeuge regelrecht demoliert. Einer der Geschädigten hatte seinen Pkw am Pendlerparkplatz zwischen 15.00 Uhr und 22.30 Uhr abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam musste er feststellen, dass sein Pkw und auch ein anderes geparktes Fahrzeug schwer beschädigt wurden.

An einem schwarzen Audi A6 Kombi wurden u.a. die Türgriffe herausgerissen, die Türen, das Dach und die Motorhaube verkratzt bzw. eingedrückt und zudem die Scheinwerfer eingeschlagen. Am zweiten Fahrzeug, einem silberfarbenen Ford, wurde die Windschutz- und Heckscheibe eingeschlagen, die Zierleiste und Türgriffe herausgerissen, das Dach und die Türen zerkratzt und die Reifen zerstochen. Wer für den Vandalismus, bei dem ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 32000.- € an beiden Fahrzeugen entstand, verantwortlich ist, ist vollkommen unklar. Zur Ermittlung der Täter bittet die PI Neutraubling (Tel.: 09401/93020) um Hinweise bzw. verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Pendlerparkplatzes.

PM/MF