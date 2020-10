Nordic Walker Wolfgang Scholz in Thüringen erfolgreich

10 km Nordic Walking mit 160 Höhenmeter in Thüringen standen für den Regensburger Wolfgang Scholz am Sonntag auf dem Programm. Der Nordic Walker startete am 11.10.2020 in Suhl beim 42. Lange-Bahn-Lauf. Die Sportveranstaltung war wegen Corona von April auf Oktober verschoben und fand mit einem ausgetüftelten Hygieneplan statt.

Scholz freute sich sehr, dass er trotz der teilweise widrigen Bedingungen auf der Strecke eine Zeit von 1:00:52 h erwalkte und so den Titel mit über 3 Minuten Vorsprung vor dem Zweitplatzierten nach Regensburg holen konnte. „Dieses Event wird ab sofort in meinen Wettkampfkalender mit aufgenommen“, freut sich Wolfgang über seinen Erfolg.