Neumarkt: Versuchte Vergewaltigung einer Joggerin – Fahndung nach Täter

Das Polizeipräsidium Oberpfalz berichtet von einer versuchten Vergewaltigung in Neumarkt. Offenbar hatte ein Mann eine Joggerin mit einem Messer angegriffen. Nach dem Täter wird jetzt mit einer Beschreibung gesucht. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Am Mittwoch, 5. August 2020, gegen 18.30 Uhr, joggte eine junge Frau am Kanal nahe der Goldschmidtstraße in Neumarkt i.d.OPf. Ein Mann näherte sich ihr mit einem Messer und griff sie an. Die Frau wehrte sich vor dem Angriff und erlitt dabei offenbar Verletzungen. Zu einer Vergewaltigung kam es nach jetzigem Stand nicht.

Die Frau flüchtete sich zu Passanten, die die Rettungskräfte verständigten. Die Geschädigte wurde leicht verletzt dem Rettungsdienst übergeben.

Der Tatverdächtige wird im Moment wie folgt beschrieben:

– Männlich

– Ca. 170 cm groß

– Schlanke/hagere Statur

– Ca. 20 Jahre alt

– Sprach englisch

– Breite Nase, breiter Mund

– Sehr dunkle/schwarze Haut

– Kurze Hose und T-Shirt

– Trug ein Käppi

– Zu Fuß unterwegs

– War mit einem Messer bewaffnet

Aktuell läuft eine großangelegte Fahndung der Polizei. Alle verfügbaren Einsatzkräfte sind darin eingebunden. Unterstützt werden die Maßnahmen durch die Polizeihubschrauberstaffel Bayern, mehrere Diensthundeführer und die Bundespolizei.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat mit starken Kräften die Ermittlungsarbeit vor Ort übernommen. Sie bittet um Mithilfe durch die Medien und die Bevölkerung und wendet sich mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit:

– Wer hat das Tatgeschehen gegen 18.30 Uhr nahe der Goldschmidtstraße bemerkt oder kann Hinweise dazu geben?

– Wer kann Hinweise auf den gesuchten Tatverdächtigen geben?

– Wer kann sonst sachdienliche Informationen an die Polizei weitergeben?

Hinweise werden über den Polizeinotruf 110 erbeten.

