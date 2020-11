Nach Vergewaltigung einer Radfahrerin: Fahndungsplakate werden verteilt

Nach der Vergewaltigung einer Radfahrerin im Donaupark in Regensburg sucht die Polizei immer noch nach dem Täter und hat eine Belohnung ausgesetzt für sachdienliche Hinweise. Außerdem wird mit Fahndungsplakaten nach dem Täter gesucht, Ein Phantombild ist aber nicht abgebildet.

Am 2. November 2020 kam es zu einer Vergewaltigung einer jungen Frau im Donaupark. Vergangenen Freitag wurde für Hinweise zur Ergreifung des Täters eine Belohnung in Höhe von 3.000 Euro ausgesetzt. Am morgigen Mittwoch werden im Stadtgebiet Regensburg dazu Fahndungsplakate in vier Sprachen ausgehängt.

Zahlreiche Personen überprüft – heiße Spur fehlt

Wie bereits berichtet, ereignete sich am Abend des 2. November im Regensburger Donaupark eine Vergewaltigung. Eine junge Frau wurde von einem noch unbekannten Täter, der mit einem Fahrrad unterwegs war, unter Vorhalt eines Revolvers überfallen. Die Polizei teilt mit, mit Hochdruck zu ermitteln. Die Auswertung der Spuren dauert an. Es wurden bereits zahlreiche Personen überprüft. Aus der Bevölkerung gingen über 40 Hinweise ein. Bislang war jedoch die „heiße Spur“ noch nicht dabei.