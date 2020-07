Köfering: Wohnbauprojekt „Graf Lerchenfeld Quartier“ genehmigt

Nach jahrelanger Planung hat der Bauausschuss in Köfering das Wohnbauprojekt „Graf Lerchenfeld Quartier“ in Köfering bei Regensburg genehmigt. Bei dem Wohnbauprojekt sollen 345 Einfamilienhäuser entstehen. Der Baubeginn ist für das vierte Quartal 2020 vorgesehen, der Vertriebsstart beginnt voraussichtlich bereits Mitte/Ende September 2020.

Die offizielle Pressemitteilung der Lerchenfeld Quartier GmbH & Co. KG

Die in intensiver und jahrelanger Vorbereitung konzipierten Pläne stellen auf einer Fläche von ca. 14 Hektar, auf den ehemaligen Ländereien des Wasserschlosses Köfering, ein in jeder Hinsicht wegweisendes Wohnbauprojekt vor. So schafft das GRAF LERCHENFELD QUARTIER eine kompromisslose Symbiose aus innovativem Städtebau und anspruchsvoller hochwertiger Architektur, Privatsphäre und neuer Nachbarschaftsqualität sowie zeitgemäßer Ökologie- und Ökonomie-Effizienz.

Das GRAF LERCHENFELD QUARTIER bietet damit neuen Lebensraum im Einklang mit den neuen Bedürfnissen in einer Post-COVID-19-Ära. Ein nachbarschaftliches Leben in intakter Natur, in unmittelbarer Nähe zu den großen namhaften Arbeitgebern der Region – wie beispielsweise BMW, Krones, Osram und Continental – generiert eine neue A-Lage am High-Performance-Standort Regensburg und trägt somit nachhaltig zur Aufwertung von Kommune und Region bei.

Mit dem weltweit tätigen und renommierten Büro AS+P, Albert Speer + Partner Architekten, aus Frankfurt entstehen, in städteplanerischem Bezug zum Wasserschloss des Grafen von und zu Lerchenfeld, moderne Dorfanger und Dorfplätze, die eine zugewandte, integrative Architektur ausbilden und so die Entstehung nachbarschaftlicher Gemeinschaft intensiv fördern.

Um Garten-Carrés mit hoher Aufenthaltsqualität gruppieren sich vielfältig konfigurierbare Einfamilienhaus-Typologien als wertige Giebelhäuser mit 145 bis über 220 Quadratmeter Wohnfläche, die persönliche Individualisierung und architektonische Homogenität in einen langfristig nachhaltigen Einklang bringen, unterstützt von einem beispiellos herausragenden Freiflächen- und Grünkonzept in parkähnlichen Anlagen mit ca. 3000 Bäumen sowie ca. 30.000 Sträuchern und Stauden, u.a. mit bis zu 50-jährigen Platanen.

Das Preis-Leistungs-Verhältnis wird sich auf einem konkurrenzlos familienfreundlichen Niveau bewegen.

Der Vertriebsstart ist für Mitte September 2020 geplant. Es wird bereits heute mit großer Nachfrage gerechnet.

„Nur selten werden so wertvolle Lagen wie das GRAF LERCHENFELD QUARTIER zur Erschließung freigegeben. Durch die sensible Entwicklung der gräflichen Liegenschaften mit einem zukunftsweisenden Gleichgewicht aus Architektur, Nachbarschaft, Ökonomie und Ökologie wird dieser Wert für Anleger nachhaltig potenziert – und für zukünftige Bewohner generationsübergreifend und werterhaltend gestaltet.“ – Markus Dirnberger, Dirnberger Stark Immobiliengruppe