Köfering: Bewaffneter Raubüberfall – Tatverdächtiger festgenommen

Vor knapp zwei Wochen hat ein Mann mit einer Pistole einen Supermarkt in Köfering überfallen. Die Beute: mehrere hundert Euro. Jetzt hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst.

Der maskierte Täter betrat am Donnerstag, 23.05.2019, gegen 16.55 Uhr, den Netto-Markt in Köfering und bedrohte die Anwesenden mit einer Pistole. Er erpresste die Herausgabe eines mittleren 3-stelligen Euro-Betrags und konnte anschließend trotz der umgehend eingeleiteten und umfangreichen Fahndungsmaßnahmen unerkannt flüchten.

Hat ein Täter den Ort des Geschehens verlassen und kann nicht im zeitlichen und örtlichen Nahbereich festgenommen werden, beginnt die akribische Detailarbeit der Kriminalisten. Auch in diesem Fall haben die Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Regenburg Puzzlestücke zusammengetragen und konnten so einen Tatverdächtigen ermitteln.

Schließlich klickten am Montag, den 03.06.2019, für einen 18-Jährigen aus dem Landkreis Regensburg die Handschellen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg ist er in den Nachmittagsstunden des Dienstag, 04.06.2019, einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden. Der Beschuldigte wurde nach dem nun erlassenen Haftbefehl in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Die weiteren Ermittlungen zur Tat und zum Motiv werden von der Kriminalpolizei Regensburg fortgeführt.

Pressemitteilung PP Oberpfalz