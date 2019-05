Köfering: Bewaffneter Raubüberfall auf Supermarkt – Zeugen gesucht

Am späten Donnerstagnachmittag (23.05.19) erbeutete ein bisher unbekannter Mann unter Vorhalt einer Pistole in einem Supermarkt in Köfering mehrere hundert Euro Bargeld.

Gegen 16:55 Uhr betrat der bisher unbekannte, maskierte Täter am Donnerstag den Netto-Markt in Köfering. Er bedrohte dort die Anwesenden mit einer Pistole und bekam einen mittleren dreistelligen Eurobetrag.

Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in westlicher Richtung.

Täterbeschreibung:

Bei der Flucht nahm der Täter die Sturmhaube ab, wodurch ein Zeuge die kurz geschorenen Haare erkennen konnte.

Weiter wurde der Täter als vermutlich sehr jung, schlank, ca. 160 cm groß und mit schwarzer Jacke und schwarzer Jogginghose bekleidet beschrieben.

Er war mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert, trug eine Brille und sprach deutsch mit bayerischem Dialekt.

Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen unter Einbindung eines Hubschraubers verliefen bisher negativ.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizeiinspektion übernommen und bitte um Hinweise unter der Telefon-Nr. 0941/506-2888 oder jede andere Polizeidienststelle.

Pressemitteilung PP Oberpfalz