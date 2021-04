ESV 1927 Regensburg: Anika Bissel unterstützt Bunker Ladies

Neuzugang für die Bunker Ladies aus der 2. Bundesliga: Linksaußen-Spielerin Anika Bissel verstärkt das Team Csaba Szücs für die Saison 2021/22. Die 20-Jährige ist auch außerhalb der Handball-Welt keine Unbekannte: Sie soll die neue Freundin vom Welttorhüter Manuel Neuer sein. Gerüchten zufolge soll die fränkische Sportlerin auch seinetwegen nach München ziehen.

„Ich fiebere mit, dass sie aufsteigen“, erzählt Anika Bissel bei ihrem „Antrittsbesuch“ in der ESV-Halle. Die 20-jährige Erlangerin verstärkt ab der Saison 2021/22 das Team der Bunker Ladies und würde sich natürlich freuen, wenn sie – wie bisher bei der baden-württembergischen SG H2Ku Herrenberg mit Regensburg künftig in der 2. Handball-Bundesliga am Ball wäre.

Anika Bissel, Jahrgang 2000, begann beim HC Erlangen im Alter von zehn Jahren in der E-Jugend mit dem Handballspielen. 2019 wechselte sie von den Bayernliga-Damen zu dem Zweitligisten SG H2Ku Herrenberg nach Baden-Württemberg. In der abgebrochenen Debütsaison 2019/2020 erzielte die Linksaußen 39 Tore. In der aktuellen Spielzeit stehen bereits 34 Treffer für den Tabellenzweiten und Aufstiegskandidaten auf ihrer Haben-Liste.

Handball liegt in der Familie

Handball ist in Familie Bissel Programm: Anikas älterer Bruder Christopher (Jahrgang 1995) spielt in der Liqui Moly Handball-Bundesliga beim HC Erlangen. Vater Dr. Carsten Bissel ist dort Aufsichtsratsvorsitzender, Mutter Ute Bissel arbeitet in der Geschäftsstelle. Der Bruder war es auch, der Anika zum Handball brachte. Sportlich war sie schon vorher auf dem Tennisplatz, bei der Leichtathletik und beim Voltigieren aktiv.

„Wir freuen uns über diese Verstärkung“, bestätigt ESV-Trainer Csaba Szücs und blickt der Arbeit mit einer jungen Spielerin mit großem Potenzial erwartungsvoll entgegen.

Anika Bissels Talent und Ehrgeiz blieben auch den Auswahltrainern nicht verborgen: Als jüngerer Jahrgang gewann sie 2014 mit ihren Mitspielerinnen des Jahrgangs 1999 unter Trainer Robert Torunsky, Sportlicher Leiter des ESV 1927 Regensburg, mit dem Bezirk Ostbayern die Bayerische Meisterschaft. 2015 erreichte die Rechtshänderin mit der Auswahl des Bayerischen Handball-Verbandes bei dem Sichtungsturnier des Deutschen Handballbundes (DHB) den sechsten Platz.

Liebe zu Manuel Neuer noch nicht offiziell

Offiziell hat Anika Bissel sich bislang nicht dazu geäußert, ob sie mit Manuel Neuer liiert ist. Den Umzug nach München begründet die 20-Jährige gegenüber einer Lokalzeitung aus beruflichen Gründen. Neben dem Handball hat die junge Sportlerin wohl auch bereits ein Studium im Bereich Mode absolviert. In Regensburg wird fränkische Sportlerin aber erst mal sprichtwörtlich am Ball bleiben.

H.C. Wagner / MB