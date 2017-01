An den BRK Rettungswachen in der Stadt Regensburg sowie Hemau, Regenstauf und Wörth/Do. sind normalerweise täglich 21 Fahrzeuge des Rettungsdienstes im Einsatz. Aufgrund der heute sehr schwierigen Wetterlage wurde der Rettungsdienst bereits in den Morgenstunden aufgestockt, um die erhöhte Nachfrage bedienen zu können. So wurden zahlreiche Fahrzeugbesatzungen über deren reguläres Dienstende hinaus zu Notfalleinsätzen alarmiert und zusätzliche Mitarbeiter aus ihrer Freizeit und ehrenamtliche Einsatzkräfte der Bereitschaften angefordert. Somit war es möglich, zusätzlich fünf weitere Rettungsdienstfahrzeuge außerplanmäßig in Dienst zu stellen.

Rettungsdienstleiter Sebastian Lange dankte den Einsatzkräften für deren unermüdlichen Einsatz „Eine solche besondere Wetterlage geht auch immer mit einer besonderen Gefährdung für unsere Mitarbeiter/innen einher. Ein Mitarbeiter verletzte sich bereits am frühen Morgen bei einem Einsatz am Handgelenk, von großen Unfällen blieben wir gottseidank verschont“.