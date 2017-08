Auf frischer Tat ertappt: Zwei 21-Jährige besprühen Wahlplakate

Autofahrer prallt gegen acht Leitplankenfelder – und flüchtet Am gestrigen Nachmittag (21.08., gegen 13.05 Uhr) hat sich auf der A 93 bei der Anschlussstelle Regensburg Süd und dem Autobahnkreuz Regensburg ein Verkehrsunfall ereignet. Der …

Brand eines Autos in einer KFZ-Werkstatt Gestern Nachmittag (21.08.) gegen 13.50 Uhr kam es in einer Autowerkstatt in der Alten Nürnberger Straße zum Brand eines VW Golf. Bei Reparaturarbeiten an dem Fahrzeug sollte …

Oberpfalz: Folgen des Unwetters Starker Regen, Stürme und Gewitter sorgten gestern Abend für erhebliche Behinderungen. Bei der Polizeieinsatzzentrale Oberpfalz in Regensburg wurden am Freitag, 18. August 2017, …

Schierling: Frau fährt auf einer Baustelle mit Lkw einem Mann über den Fuß Ups… Auf einer Baustelle in Schierling übersah eine Frau einen am Boden knienden Mann und fuhr ihm mit einem Lkw über den Fuß. Bei Bauarbeiten wurde am 18.08.2017 …

Regensburg: Erneut Einbruch in Bäckerei Zur Geisterstunde brach ein bislang unbekannter Täter in eine Bäckerei in Regensburg ein. Er stahl jedoch weder Brezen noch Semmeln, sondern Bargeld. In der gleichen Bäckerei …