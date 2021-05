Arber Radmarathon 2021: Veloclub Ratisbona gibt Hoffnung noch nicht auf

Kann der Arber Radmarathon dieses Jahr stattfinden? Vergangene Woche haben sich die Organisatoren besprochen. Sie setzten auf eine rasche Impfung der Gesellschaft und eine abgespeckte Version des Radmarathons. 1.000 der gut 1.500 Startplätze sind bereits vergeben.

Am letzten Sonntag im Juli könnten gut 1.500 Radsportler durch Regensburg und quer durch den Bayerischen Wald radeln und das Comeback von reellen Sportevents feiern – zumindest wenn es nach dem Organisationskomitee des Arber Radmarathons geht.

Vergangene Woche haben sich die Organisatoren in einer Online-Sitzung getroffen und die Situation rund um den Arber Radmarathon beleuchtet. Aufgrund der fortschreitenden Impfungen und der schnellen Testverfahren, hofft der Veloclub den organisatorischen Aufwand, für den ca. 1.000 Startplätze bereits vergeben sind, bewältigen zu können.

Grundvoraussetzung für die Teilnahme am Marathon ist entweder ein negatives Testergebnis oder eine vollständige Impung. Ein umfangreiches Konzept, das alle erforderlichen Hygienemaßnahmen berücksichtigt, wird momentan erstellt. Demnach soll der Massenstart durch zusätzliche Zeitfenster und weitreichende Startzonen ersetzt werden, um die erforderlichen Abstände einzuhalten.

An den Verpflegungsstationen entlang der Strecke sind ebenfalls die erforderlichen Hygienemaßnahmen einzuhalten, statt der bisher bekannten Selbtverpflegung gibt es fertige Lunchpakete. Auch die Nudelparty am Vortag wird ausfallen. Beim diesjährigen Arber Radmarathon geht es ausschließlich um den Radsport. Bezüglich der Genehmigungen im Rahmen der Corona-Auflagen führt der Veloclub aktuell Gespräche. Konkrete Aussagen sind von den zuständigen Behörden allerdings noch nicht übermittelt worden.

Zwar gebe es auch keine Gewissheit, ob der Arber Radmarathon in abgespeckter Form stattfinden könne, aber „jetzt schon die Veranstaltung abzusagen und das Jahr 2021 frühzeitig abzuhaken, kommt für uns nicht in Frage“, betont Organisationschefin Barbara Wilfurth. „Man halte an den Planungen fest und setze auf das Prinzip Hoffnung. Schon im letzen Jahr wollten wir uns nicht einfach mit der Absage des Arber Radmarthons verabschieden, sondern unseren Radsportfreunden zum gleichen Zeitpunkt etwas anbieten.“

Rund 1.300 Sportler aus der ganzen Welt hatten im vergangenen Jahr am „virtuellen“ Arber Radmarathon teilgenommen. Der Erlös aus den Startgeldern in Höhe von rund 18.000 Euro kam den Sternstunden zugute.

Im Falle einer pandemiebedingten Absage werden die gebuchten Startplätze für den Arber Radmarathon 2022 übertragen.

Anmeldungen sind aktuell online möglich unter: www.arberradmarathon.de

Veloclub Ratisbona/MB