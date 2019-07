Zeugen gesucht: Versuchter Einbruch in Gaststätte in Kelheim

Am Freitag, den 19.07.2019, gegen 00.05 Uhr bemerkte ein 38-jähriger Kelheimer Gastronom Bewegungen in der bereits geschlossenen Gaststättenküche. Er schaltete das Licht in der Küche an und erblickte einen Einbrecher, der gerade dabei war in die Gaststätte einzusteigen.

Dazu hatte der Täter ein Fliegengitter vor dem Fenster zerstört und das Fenster aufgehebelt. Als er von dem Gastronom erwischt wurde, stand er gerade auf dem inneren Fensterbrett und flüchtete schnurstracks wieder aus dem Fenster. Erbeuten konnte der Täter so glücklicherweise nichts.

Die Polizei Kelheim hat die Ermittlungen aufgenommen und konnte vor Ort Spuren sichern. Der Gastronom sowie ein weiterer Zeuge konnten eine Beschreibung des Täters abgeben.

Weitere Hinweise nimmt die Polizei Kelheim unter der Telefonnummer 09441/5042-0 entgegen.

PM