Zeugen gesucht: Fenster bei Grundschule in Neustadt a.d. Donau eingeworfen

Die Polizeiinspektion Kelheim sucht nach Zeugen. Der Grund: an der Grundschule in Neustadt a.d. Donau wurden zwei Fensterscheiben eingeworfen.

Im Zeitraum vom 29.03.2021, 13:00 Uhr, bis 05.04.2021, 08:00 Uhr, warf ein bislang unbekannter Täter vermutlich mittels eines Steines an der Grundschule in Neustadt an der Donau, Julius-Sax-Straße 27, zwei südlich gelegene Fensterscheiben ein.

Hierdurch entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Die PI Kelheim hat die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen.

Wer Hinweise auf den unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der 09441/5042-0 mit der PI Kelheim in Verbindung zu setzen.

PI Kelheim