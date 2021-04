Zeitlarn: Mann droht nach Beinahe-Unfall mit Gewehr

Ein Beinahe-Unfall bei Zeitlarn im Landkreis Regensburg wäre gestern vormittag beinahe eskaliert.

Am Samstag Vormittag kam es in der Zeitlbergstraße zu einer Konfrontation zwischen einem 72-jährigen Pkw-fahrer und einem 50-jährigen Radfahrer nachdem es an einer Kreuzung fast zu einem Verkehrsunfall gekommen wäre. Der 72-Jährige soll den Radfahrer beleidigt haben. Außerdem fuchtelte der Pkw-fahrer mit einem Messer herum und drohte dem Radfahrer sein Gewehr rauszuholen und ihn vom Fahrrad schießen würde.

Gegen den 72-jährigen Pkw-fahrer wird Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft vorgelegt.

Polizeiinspektion Regenstauf