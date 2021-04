Wörth an der Donau: 30. Käfertreffen 2021 abgesagt

Bereits 2020 wurde das 30. Käfertreffen in Wörth an der Donau wegen Corona abgesagt. Auch 2021 kann das Jubiläum nicht stattfinden.

Wie die Veranstalter mitteilen, wird auch 2021 das 30. Käfertreffen in Wörth an der Donau nicht stattfinden. Die Entscheidung sei den Verantwortlichen nicht leicht gefallen, da jeder einzelne Käfer-Liebhaber mit Leib und Seele an diesem Hobby hänge. Auch das Zusammentreffen bekannter und neuer Gesichter sei jedes Jahr ein Highlight für die Liebhaber dieses Oldtimers.

Durch die Corona-Pandemie und den hohen Inzidenzwerten kann eine solche Veranstaltung aktuell nicht stattfinden.

Einen neuen Termin für das Jubiläumstreffen gibt es bereits: Der 17. bis 19. Juni 2022

