Sieben leicht verletzte Personen registrierte das Polizeipräsidium Oberpfalz in der Zeit von gestern Nachmittag bis heute Morgen. Insgesamt ereigneten sich in dieser Zeit 50 witterungsbedingte Verkehrsunfälle. Schwerpunkt war der Großraum Regensburg. Auf der A 93 kam es auf Höhe Bad Abbach in Fahrtrichtung München zu einem Unfall, in dem sechs Autos verwickelt gewesen waren.