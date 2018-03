Windischbergerdorf: Feueralarm in Grundschule

Wald: Wohnhausbrand wohl durch falschen Umgang mit Asche ausgelöst Noch unklar ist, warum am Donnerstagnachmittag, 22.03.2018 ein Wohnhaus in der Wutzldorfer Straße in Wald (Landkreis Cham) in Brand geriet. Personen wurden durch das Feuer nicht …