Wetterwarnungen auf einen Blick: App des Umweltministeriums neu überarbeitet

Hitze, Hochwasser oder Sturzfluten: In Zeiten des Klimawandels werden frühzeitige Warnungen vor Naturgefahren immer wichtiger. Ein erfolgreiches Instrument ist die App „umweltinfo“ des Bayerischen Umweltministeriums, die jetzt komplett überarbeitet und für die Nutzer optimiert wurde.

„Dieser Rekordsommer zeigt: Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel sind aktueller denn je. In der neuen Version 2.0 hilft die App ‚umweltinfo‘ jetzt noch besser beim Schutz gegen Naturkatastrophen. Der digitale Bodyguard für die Hosentasche informiert und warnt frühzeitig, übersichtlich und kostenlos. Das bedeutet mehr Schutz für die Menschen in Bayern.“ Dr. Marcel Huber (CSU), Umweltminister

Das bietet die Version 2.0

Alle Informationen und Warnungen gibt es jetzt für den ausgewählten Standort auf einen Blick

Warnungen werden in weiteren Warnkarten dargestellt, etwa für Unwetter und Hochwasser

Nutzer können nun statt bisher drei bis zu fünf Standorte festlegen, beispielsweise Wohn-, Arbeits- und Ferienorte

Bei Wetter- und Unwetter-Warnungen lässt sich die Warnstufe individuell einstellen, um die Zahl der Push-Nachrichten anzupassen

Die Warnungen sowie die Warnkarten der App können außerdem mit anderen Personen geteilt werden, etwa per Mail oder über soziale Medien

Zusätzlich wurde eine Version für Tablets erstellt.

Bayern bleibt von den unvermeidbaren Veränderungen des Klimawandels nicht verschont. Zukünftig werden mehr extreme Wetterereignisse erwartet, nassere Winter und trockenere Sommer. Untersuchungen des Bayerischen Landesamtes für Umwelt belegen: Im Zeitraum von 1931 bis 2015 hat die Lufttemperatur in Bayern um 1,4 °C zugenommen. Die Folgen sind unter anderem eine zunehmende Hitzebelastung, eine Verlängerung der Vegetationsperiode um 26 Tage (1961 bis 2010), eine Veränderung von Tier- und Pflanzenarten, eine Ausbreitung neuer Arten wie der Tigermücke oder veränderte Bedingungen für den Tourismus.

Download der App kostenfrei

Für die App „umweltinfo 2.0“ stellt der Deutsche Wetterdienst (DWD) aktuelle Daten zu Wetter, Waldbrandgefahr und Pollenflug zur Verfügung. Das Bayerische Landesamt für Umwelt liefert unter anderem Daten über Pegelstände an Gewässern, Luftqualität und Lawinen. Die steht ab sofort zum Download bereit unter www.stmuv.bayern.de/service/mobil/ sowie in den App-Stores unter Bayerische Staatsregierung.

Die App informiert seit 2015 in Echtzeit und standortbezogen vor Unwettern, Hochwasser, Lawinen, Ozon oder Waldbrandgefahr.