Wetter: Der Spätsommer kommt nach Bayern zurück

Viel Sonne und Höchstwerte bis zu 25 Grad sorgen in weiten Teilen Bayerns am Wochenende für einen goldenen Herbst. Nachdem es am Donnerstag noch vereinzelt zu Schauern und Gewittern kommt, wird das Wetter am Freitag sonniger, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) informierte.

Die Wolkendecke lockert am Abend auch nördlich der Donau vermehrt auf, teilweise kommt es noch zu starkem Wind. Am Samstag steigen die Temperaturen an – die Menschen können sich dann auf für Mitte Oktober weit überdurchschnittliche Temperaturen freuen.

dpa