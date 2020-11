Wenzenbach: Mann bei Waldarbeit tödlich verunglückt

Das Polizeipräsidium Oberpfalz berichtet von einem tödlichen Unfall im Landkreis Regensburg. Am Dienstag (10. November) ist ein Mann bei Waldarbeiten ums Leben gekommen. Er wurde von einem umfallenden Baum so schwer verletzt, dass die Rettungskräfte ihm nicht mehr helfen konnten.

Der Polizeibericht

In den Nachmittagsstunden des Dienstag, 10.11.2020, verunfallte ein 66-jähriger Mann in einem Wald bei Wenzenbach. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Mann aus dem Lkr. Regensburg führte gegen 15:00 Uhr Baumfällarbeiten durch. Ein umgefallener Baum verletzte den 66-Jährigen derart, dass die Rettungsmaßnahmen der eintreffenden Rettungskräfte erfolglos blieben.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen zu dem Unglück übernommen.

Polizeibericht / MF