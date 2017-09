Donaustauf: 14-Jährige mitten in der Nacht von Polizei aufgegriffen Eine Polizeistreife hat heute Nacht gegen 04:20 Uhr (09.09.) zwei 14-jährige Schüler in Donaustauf aufgegriffen. Die Jugendlichen hatten Alkohol bei sich und Utensilien, die für …

Donaustauf: 14-Jährige mitten in der Nacht von Polizei aufgegriffen Eine Polizeistreife hat heute Nacht gegen 04:20 Uhr (09.09.) zwei 14-jährige Schüler in Donaustauf aufgegriffen. Die Jugendlichen hatten Alkohol bei sich und Utensilien, die für …

Donaustauf: 14-Jährige mitten in der Nacht von Polizei aufgegriffen Eine Polizeistreife hat heute Nacht gegen 04:20 Uhr (09.09.) zwei 14-jährige Schüler in Donaustauf aufgegriffen. Die Jugendlichen hatten Alkohol bei sich und Utensilien, die für …

Regensburg: Versuchter Raub – 20-Jähriger muss verletzt in Klinik Am gestrigen Abend (08.09.) gegen 21 Uhr hat ein Unbekannter einen 20-Jährigen überfallen. Der Täter hatte es auf Bargeld abgesehen, flüchtete aber ohne Beute. Sein Opfer musste …

Regensburg: Versuchter Raub – 20-Jähriger muss verletzt in Klinik Am gestrigen Abend (08.09.) gegen 21 Uhr hat ein Unbekannter einen 20-Jährigen überfallen. Der Täter hatte es auf Bargeld abgesehen, flüchtete aber ohne Beute. Sein Opfer musste …

Regensburg: Versuchter Raub – 20-Jähriger muss verletzt in Klinik Am gestrigen Abend (08.09.) gegen 21 Uhr hat ein Unbekannter einen 20-Jährigen überfallen. Der Täter hatte es auf Bargeld abgesehen, flüchtete aber ohne Beute. Sein Opfer musste …