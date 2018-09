Weniger Arbeitslose in Ostbayern

Der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, hat heute die Arbeitsmarktzahlen in Nürnberg präsentiert. Mit der einsetzenden Herbstbelebung ist die Arbeitslosigkeit im September bundesweit auf 2.256.000 gesunken. Auch in Ostbayern waren in diesem Monat weniger Menschen ohne Job, als im August.