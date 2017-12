Gar nicht mehr zur Raison zu bringen war am Dienstag kurz vor Mitternacht ein Ehemann aus Bogen. Er war, erheblich alkoholisiert, mit dem Rest der Familie in heftigen Streit geraten und hatte bereits das Inventar der eigenen Wohnung demoliert. Da zu befürchten war, dass der Mann sich wohl in diesem Zustand nicht an die Anordnungen der Polizei halten würde, wurde er in die Arrestzelle der Polizei gebracht und konnte dort sein Mütchen kühlen.

