Wegen Corona: Mini Regensburg 2021 entfällt

Wegen der Corona-Pandemie muss Mini Regensburg – die Spielstadt für Kinder dieses Jahr leider abgesagt werden. Die Jugendarbeit sei aktuell so stark eingeschränkt, dass die aufwändigen Vorarbeiten, die jetzt beginnen würden, nicht durchgeführt werden können, so die Stadt Regensburg in einer Pressemitteilung.

Jubiläumsspielstadt im Sommer 2022

Mini Regensburg findet seit 2007 regelmäßig alle zwei Jahre in den Sommerferien statt, viele Kinder fiebern diesem Ferienereignis bereits Monate vorher entgegen. Einen Trost gibt es aber: Aller Voraussicht nach wird es im kommenden Jahr – rechtzeitig zum 15. Jubiläum – wieder eine Kinder-Spielstadt geben!

Auch wenn zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar ist, wie sich die Pandemie bis zum Sommer entwickelt, musste diese Entscheidung getroffen werden, wenn auch schweren Herzens, erklärt Annerose Raith, die Leiterin des Amts für kommunale Jugendarbeit. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendzentren, die jetzt bereits mit den Planungen beginnen müssten, seien derzeit im Impfzentrum eingesetzt. Auch die Hygienevorschriften, die voraussichtlich noch bis zum Herbst eingehalten werden müssten, würden es unmöglich machen, die Aktion durchzuführen.

Attraktive Ferienangebote

„Mir tut das von ganzem Herzen leid“, so Bürgermeisterin Dr. Astrid Freudenstein. „Gerade Kinder sind besonders stark von der Pandemie betroffen, sie dürfen nicht in die Schule und ihre sozialen Kontakte sind pandemiebedingt stark eingeschränkt. Die Familien müssen dies auffangen und Schule, Freunde und Freizeitangebote ersetzen.“ Sie verspricht aber. „Wir werden trotzdem ein attraktives Ferienprogramm für die Pfingstferien und die Sommerferien aufstellen.“ Neben Aktionen in den Freizeitstätten Haslbach und Schwalbennest soll es auch in den Jugendzentren weitere interessante Angebote geben.

So wird beispielsweise im JUZ Fantasy in Kooperation mit der Jugendfarm eine Bauwoche und eine Gärtnerwoche mit Übernachtung im Garten stattfinden. Auch eine Bewegungswoche mit allen Möglichkeiten von BMX und Skaten oder ein Graffitiworkshop werden voraussichtlich auf dem Programm stehen. Im W1 wird es um Fotografie, Tanzen und Theater gehen.

Aktionen im Ausland

Auch Aktionen im Ausland bzw. Deutsch-Französische Begegnungen sind geplant und sollen durchgeführt werden, sofern es das Infektionsgeschehen erlaubt.

Das Sportamt wird ebenfalls mit den Vereinen wieder attraktive Angebote machen.

Die Kosten für die Aktionen wollen wir sehr niedrig halten, um es allen Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen, an diesen Ferienaktionen teilzunehmen. „Damit möchten wir den Familien entgegenkommen, die in den letzten Monaten auch finanziell stark belastet waren“, so die Bürgermeisterin. Im Übrigen könnten auch Zuschüsse für die Freizeiten beantragt werden.

Anmeldung ab Mitte April möglich

Ab dem 9. April 2021 sind all diese Aktivitäten im Internet unter www.regensburg.de/leben/jugend/ferien-und-freizeit abrufbar. Die Anmeldung ist ab dem 12. April möglich. Nach den Osterferien ist auch wieder die FUNTIME-Broschüre erhältlich, in der die Aktionen ausführlich beschrieben sind.

Stadt Regensburg/MB