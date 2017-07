Ein 57 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall in der Oberpfalz ums Leben gekommen. Sein Wagen prallte am Mittwochabend in der Nähe von Waldmünchen (Kreis Cham) gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Die Feuerwehr musste seinen Leichnam bergen. Laut Polizei war zunächst unklar, weshalb das Auto in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn abkam. Es gibt laut Polizei keine Hinweise, dass ein anderes Fahrzeug beteiligt war.

dpa/MF