Das wird ein Fest! „Sternen-Zauber“ heißt das komplett neue Programm des 3. Regensburger Weihnachtscircus vom 21. Dezember bis 7. Januar auf dem Dultplatz. Magie, Muskeln und sieben Männer hoch im Himmel: die großen Stars aus den berühmten Manegen in der ganzen Welt bringen in der schönsten Zeit des Jahres Glanz und Glamour in die Stadt.

Die beliebte Show für die ganze Familie wird nach den großen Erfolgen mit jeweils 25.000 begeisterten Zuschauern in den vergangenen beiden Jahren noch besser, schöner und aufregender. Der Vorverkauf beginnt am 17. Juli und beschert ein besonderes Geschenk. Wer seine Karten als Frühbucher bis einschließlich 11. September erwirbt, erhält 20 Prozent Rabatt auf den Normalpreis in allen Sitzplatz Kategorien. Tickets ab 19 Euro gibt es unter www.weihnachtscircus-regensburg.com, in den bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter 01806 – 400 201 (0,20 EUR/Verb. aus d. dt. Festnetz / max. 0,60 EUR/Verb. aus d. dt. Mobilfunknetz).

„Wir freuen uns, dass wir für das neue Programm Sternen-Zauber Künstler verpflichten konnten, die man in Regensburg noch nicht kennt und die der Zeit rund um die Feiertage sicher ein besonderes Highlight aufsetzen“, sagt Thomas Schütte, Geschäftsführer von Grandezza Entertainment, die die beliebte Weihnachtsshow zum dritten Mal in Folge produziert. „Regensburg liebt seinen Weihnachtscircus, und wir versprechen unseren vielen Fans und neuen Freunden zum Fest einmalige, in aller Welt gefeierte Unterhaltungskunst.“

© Grandezza Entertainment GmbH

Auch ein stimmgewaltiger „Engel“ darf dabei nicht fehlen. Sängerin Nina Borovskaya reist aus Kiew an, aus Äthiopien, Kolumbien und Kanada, aus Paris, Budapest oder Moskau steuern weitere Akteure an und entführen Regensburg in die fantastische Welt der Artistik und Komik. Atemberaubendes, Aufregendes und Außergewöhnliches wird zwischen Manegengrund und Circuskuppel zu erleben sein. Dafür sorgen mit Sicherheit die kolumbianischen Mesa Brothers mit ihrer spektakulären Pyramide zu siebt auf dem Hochseil. Eine hohe Kunst, ein riskantes Meisterstück, das heute nur selten gewagt – und von den todesmutigen Akrobaten bravourös zelebriert wird. Glamour direkt aus Paris zaubert Jidini Magic mit seinen modernen Illusionen und großem Mode-Chic herbei. Den brauchen die x-treme Brothers nicht. Bei den starken Akrobaten sitzt jeder Muskel perfekt…

Der 3. Regensburger Weihnachtscircus vom 21. Dezember 2017 bis 8. Januar 2018 wird erneut in bewährter Kooperation mit power concerts veranstaltet.

Pressemitteilung/MF