Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Oppersdorf am 4.11. und 5.11.

Halloween-Bilanz: Größtenteils ruhige Nacht, trotzdem viele Einsätze Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz mitteilt, ist die Halloweennacht „eher ruhig mit keinen herausragenden Ereignissen“ verlaufen. Die Beamten mussten heute Nacht rund …

Verkehrsbehinderungen wegen Walhalla-Feuerwerk am 21.10. zu erwarten Am Abend des 21.10.17 findet an der Walhalla aus Anlass ihres 175-jährigen Bestehens ein großes Jubiläums-Feuerwerk statt. Um diese Veranstaltung möglichst reibungslos …

Burglengenfeld: Ermittlungserfolg nach Einbruch in Geschäft für Tierbedarf Nach einem Einbruch im Juli 2017 in ein Ladengeschäft für Tierbedarf an der Regensburger Straße gelang es der Kripo Amberg nun im Nachgang einen Tatverdächtigen zu ermitteln. Der …

Landkreis Regensburg: Bevölkerungsstand erstmals über 190.000 Die Einwohnerzahl des Landkreises Regensburg hat erstmals die Marke von 190.000 übersprungen. Am 22. September 2017 veröfentlichte das Bayerische Landesamt für Statistik die …

Bach an der Donau: Vollsperrung Ortsdurchfahrt ab 16.10.17 Auf der Staatsstraße St 2125 wird momentan die Engstelle in Bach an der Donau beseitigt. Die Straßenbauarbeiten des Staatlichen Bauamts Regensburg und der Gemeinde Bach an der …