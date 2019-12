Verletztes Unfallopfer erst nach Stunden entdeckt

Am 1. Weihnachtsfeiertag, gegen 02.00 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Raum Schönsee mit seinem VW Golf die B85 in Richtung Schwandorf. An einem längeren geraden Teilstück nach Mappach kam der Mann mit seinem Fahrzeug aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte einen Hang hinab, überfuhr mehrere kleine Bäume, riss einen größeren Baum um und kam dann im Wald zum Stillstand.

Da der Pkw bei dem Unfall so schwer beschädigt wurde, dass die Beleuchtung ausfiel, und die Unfallstelle schlecht einsehbar war, wurden der Pkw und der darin befindliche Fahrer erst gegen 05.45 Uhr bemerkt. Der Schönseer wurde vom herbeigerufenen Rettungsdienst aufgrund seiner Verletzungen in ein Regensburger Krankenhaus verbracht, Lebensgefahr bestand jedoch nicht.

