Verkehrsunfall bei Schorndorf: 69-Jährige schwer verletzt

Am Donnerstagvormittag, 26.07.18, gegen 11:00 Uhr fuhr eine 69-jährige Frau aus Roding mit ihrem Opel auf der Schorndorfer Straße in Richtung Schorndorf. Hierbei übersah sie einen Kleintransporter, der nach links in einen Feldweg abbiegen wollte.

Die 69-Jährige wich nach links aus, streifte das Heck des Kleintransporters und prallte frontal mit einem Mercedes eines 74-jährigen Schorndorfers zusammen, der in Richtung Roding fuhr. Die Unfallverursacherin wurde schwer verletzt und musste in ein Regensburger Krankenhaus geflogen werden. Der 74-jährige Mann wurde nur leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Kleintransporters wurde nicht verletzt.

Sowohl am Opel, als auch am Mercedes entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Kleintransporter wird der Schaden mit 5000 Euro angegeben.

Die Feuerwehr Roding kümmerte sich um die Leitung des Verkehrs während der Unfallaufnahme.

