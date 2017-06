Schreckmoment: In Ursulapoppenricht im Landkreis Sulzbach-Rosenberg kam es gestern Nacht an einem unbeschrankten Bahnübergang zu einer Kollision zwischen einem Güterzug und einem Auto. Verletzt wurde niemand.

Am unbeschrankten Bahnübergang in Ursulapoppenricht, Hahnbach, im Landkreis Sulzbach-Rosenberg kam es am Freitag, 02.06.2017, gegen 20.20 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Güterzug und einem Pkw. Verletzt wurde niemand. Polizei und Feuerwehr waren vor Ort, die Bahnstrecke wurde gesperrt.