Unfallflucht auf B16 – Zeugen gesucht!

Am Mittwoch, 13.12.17, gegen 6:00 Uhr, fuhr ein 53-jähriger Regenstaufer mit seinem Lastwagen auf der B16 in Richung Roding. Zur gleichen Zeit kamen ihm drei Lastwagen in Fahrtrichtung Regensburg entgegen. Auf Höhe Nassen kam der letzte der drei Lastwagen aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und fuhr den linken Außenspiegel des Regenstaufers ab. Der 53-Jährige fuhr auf einen nahegelegenen Parkplatz und verständigte die Polizei. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr jedoch ungehindert weiter, ohne sich um den Schaden und die Aufklärung zu kümmern.

Die PI Roding sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Lastwagenfahrer machen können. Der entstandene Sachschaden am Lastwagen des Regenstaufers wird auf 1000 Euro geschätzt.

pm/MB