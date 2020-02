Unfall bei Brennberg: Lastwagen drängt Auto in Kurve von Fahrbahn

Am Freitag, 28.02.2020, um 11.25 Uhr fuhr ein 62-jähriger mit seinem 40-Tonner von Engelsberg in Richtung Brennberg. Auf dieser engen Ortsverbindungsstraße kam der Lastwagen in einer Linkskurve zu weit auf die Gegenspur.

Hierbei touchierte er mit seinem Anhänger einen entgegenkommenden BMW X3. Der SUV wurde von der Straße abgedrängt, rutschte die Böschung hinunter und kam im Straßengraben zum Stillstand.

Die 43-jährige Fahrerin kam vorsorglich ins Krankenhaus Wörth. Ihre 9-jährige Tochter blieb unverletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.

