Tödlicher Unfall bei Lappersdorf: Haftbefehl gegen Unfallfahrer

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall am Dienstag (7.8.) bei Lappersdorf, wurde gegen den Unfallfahrer Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erlassen. Der Mann war am Dienstag mit einem Transporter auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort hatte er einen Motorradfahrer erfasst, dieser war noch an der Unfallstelle gestorben. Der Transporterfahrer hatte nach Polizeiangaben über 1,1 Promille.

Der Nachtrag der Polizei Regenstauf:

Der 42-jährige ungarische Unfallverursacher des tödlichen Verkehrsunfalls, der sich gestern, gegen 14.20 Uhr, auf der Umgehungsstraße R18 bei Lappersdorf ereignete und bei dem ein 40-jähriger Fahrlehrer bei der Fahrschulausbildung auf seinem Motorrad ums Leben kam, wurde heute von Polizeibeamten der PI Regenstauf auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Regensburg dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Regensburg zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Fluchtgefahr.

Der Unfallverursacher, der sich wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen fahrlässiger Tötung verantworten muss, wurde daraufhin in die JVA Regensburg eingeliefert.

Unser Video zum Unfall bei Lappersdorf:

Der ursprüngliche Polizeibericht:

Am Dienstagnachmittag, 07.08.2018, gegen 14.20 Uhr, ereignete sich auf der Umgehungsstraße R18 – Höhe Abzweigung Oppersdorfer Straße – ein tödlicher Verkehrsunfall. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 42-jähriger Fahrer eines Ford Transit Kastenwagens die Kreisstraße R18 von Regensburg kommend in Richtung Pielmühle und geriet aus bisher ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende 16-jährige Fahrschülerin konnte mit ihrem Leichtkraftrad noch ausweichen, stürzte und verletzte sich leicht. Ihr 40-jähriger Fahrlehrer, der mit seinem Motorrad hinter seiner Fahrschülerin fuhr, konnte nicht mehr ausweichen und wurde vom Fahrzeug des 42-Jährigen frontal erfasst und schwerst verletzt. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle. Die Fahrschülerin wurde mit leichten Verletzungen und einem Schock in ein Regensburger Krankenhaus verbracht.

Die Unfallermittlungen führt die PI Regenstauf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Regensburg wurde ein Sachverständiger an die Unfallstelle hinzugezogen. Zudem wurde – nachdem beim Unfallverursacher Alkoholgeruch festgestellte wurde – eine Blutentnahme angeordnet. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über 1,1 Promille. Der Unfallverursacher wurde vorläufig festgenommen und wird morgen dem Haftrichter vorgeführt. Er kommt aus Ungarn und in Deutschland keinen festen Wohnsitz. Die Kreisstraße R18 ist aktuell noch gesperrt.

Am Unfallort unterstütze die Freiwillige Feuerwehr Lappersdorf. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Gesamtunfallschaden auf etwa 25.000 Euro.

MF