Timis Weihnachtswelt: Unsere Serie im Advent

Gleich in der ersten Folge hat es einen ganz besonderen Besuch gegeben. Timi war im Tierpark Lohberg unterwegs - und dann war auch noch der Nikolaus dabei! In der zweiten Folge hat unser Reporter zusammen mit Elisa Köppen einen schönen Christkindlmarkt besucht: In Bad Kötzting gab es viel zu entdecken! Danach gibt es noch unsere Weihnachtsbäckerei. Timi uns seine Co-Moderatorinnnen durften Plätzchen zaubern - im Ulrichshof Baby & Kinder Bio-Resort im Landkreis Cham. Hier sehen Sie bereits einen kleinen Ausschnitt: