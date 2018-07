Thurn und Taxis Schlossfestspiele 2018 – Das Programm

19. Juli: Queen Revivl Band "God Save The Queen"

"We will rock you!" - Queen ist eine der größten Rockbands aller Zeiten! Mit ihrer unglaublichen Aura, der Kreativität ihrer Songtexte und der gewaltigen Power ihrer unzähligen ausverkauften Konzerte prägte Queen die Rockgeschichte wie kaum eine andere Band.

"We are the Champions“ sangen sie bereits in den 70er Jahren – und wahrlich ist Queen wohl die größte Rockband aller Zeiten, ihr einzigartiger Frontmann Freddy Mercury eine Sänger-Legende. Über 20 Jahre gehörte Queen mit unsterblichen Hits wie „Killer Queen“, „Radio Gaga“, „Bohemian Rhapsody“ oder „Another One Bites The Dust“ kontinuierlich zur Spitze der weltweiten Charts.

Die effektvolle Show der Queen Revival Band begeistert seit Jahren die Fans: Durch eine speziell abgestimmte Tontechnik zur Wiedergabe des einzigartigen Queen-Sounds verbunden mit einer effektvollen Light-Show, der originalgetreuen Reproduktion der Kostüme, Requisiten, Instrumente und Showeinlagen – vor allem aber mit den Musikern Harry Rose als Freddie Mercury und Stefan Pfeiffer als Brian May, die durch ihre verblüffende Ähnlichkeit, auch stimmlich, von ihren Vorbildern kaum zu unterscheiden sind. Mit viel Liebe zum Detail präsentiert die Band eine musikalische Zeitreise durch das Gesamtwerk der Rock-Giganten.