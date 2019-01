Testspiel: SSV Jahn gegen FC Liefering am Kaulbachweg

Im ersten Testspiel der Wintervorbereitung empfängt der SSV Jahn Regensburg am Samstag auf den FC Liefering aus der 2. österreichischen Liga. Gespielt wird am Trainingsgelände des SSV Jahn am Regensburger Kaulbachweg. Das gab der Zweitligist heute bekannt.

Es ist das erste von vier Testspielen, die die Elf von Achim Beierlorzer bis zum Start der Restrückrunde am 30. Januar absolvieren wird. Dabei kann der Trainer auf alle 28 Spieler setzen.

Der FC Liefering ist aktuell Tabellenneunter der 2. österreichischen Liga. Im vergangenen Jahr trafen beide Teams schon einmal in einem Test aufeinander. Damals setzte sich der Jahn deutlich mit 5:1 durch.

Anpfiff ist am Samstag, den 12. Januar um 14 Uhr. Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz.

Erwachsene zahlen 10 Euro (ermäßigt 8 Euro). Kinder bis 14 Jahren haben freien Eintritt.

PM/KH