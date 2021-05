Tag der Städtebauförderung: Furth im Wald und Regensburg machen mit

Am 8. Mai ist der Tag der Städtebauförderung. Neun Kommunen aus der Oberpfalz machen mit, darunter auch Regensburg und Furth im Wald. Es gibt VIdeos, virtuelle Eröffnungen, aber zum Teil auch Führungen und Rundgänge.

Am Samstag, 08. Mai 2021, findet zum sechsten Mal der „Tag der Städtebauförderung“ statt. Er steht unter dem Motto „50 Jahre Städtebauförderung“.

Knapp 400 Städte, Märkte und Gemeinden nehmen bundesweit teil, über 50 Kommunen bayernweit, in der Oberpfalz sind es 9 Städte, Märkte und Gemeinden. Der bundesweite Aktionstag ist eine gemeinsame Initiative von Bund, Ländern und Gemeinden, dem Deutschen Städtetag und dem Deutschen Städte- und Gemeindebund. Ziel ist die Stärkung der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern bei Vorhaben der Städtebauförderung. Die teilnehmenden Kommunen bringen sich mit unterschiedlichsten Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung ein, um so das Interesse an städtebaulichen Themen zu fördern und kommunale Projekte der Städtebauförderung der Öffentlichkeit zu präsentieren.

In der Oberpfalz finden in Furth im Wald, Neumarkt i.d. Opf., Regensburg, Schwandorf, Schönsee, Velburg, Waidhaus, Waldmünchen und Wernberg-Köblitz Veranstaltungen und Aktionen zum „Tag der Städtebauförderung“ statt.

Die Pandemie hat bei den Veranstaltungen neue Wege notwendig gemacht, daher werden in diesem Jahr vielfach Videos und Videokonferenzen, Online-Bürgerinformationen, Sonderveröffentlichungen, virtuelle Eröffnungen, aber – soweit möglich – auch Führungen und Besichtigungen geeigneter Sanierungsmaßnahmen und Rundgänge angeboten werden.

Eine interaktive Übersichtskarte auf der Internetseite www.tag-der-staedtebaufoerderung.de informiert darüber, in welchen Städte und Gemeinden Veranstaltungen am Aktionstag stattfinden.

Informationen zu den teilnehmenden Kommunen aus der Oberpfalz sind auch auf der Internetseite der Regierung der Oberpfalz unter Städtebau, Städtebauförderung – Regierung der Oberpfalz (ropf.de) zusammengefasst.

Regierung der Oberpfalz / MeS