Am Mittwoch warf ein oder warfen mehrere Täter Steine auf ein geparktes Auto, die Polizei bittet um Hinweise.

Am Mittwoch, 31.05.2017, im Zeitraum zwischen 17.30 und 18.30 Uhr warf(en) ein oder mehrere unbekannte(r) Täter Steine auf einen in der Weiherstraße in Sulzbach-Rosenberg geparkten Pkw und beschädigten dessen Windschutzscheibe. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen besteht die Vermutung, dass sich der bzw. die Täter die örtlichen Gegebenheiten zu Nutze machten und die Steine aus einer erhöhten Position auf den Pkw hinab warfen.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09661-87440 mit der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg in Verbindung zu setzen.

PM/EK