Sturmtief mit orkanartigen Böen überquert die Oberpfalz und Niederbayern

Oberpfalz:

Am Sonntagvormittag, 29.10.2017 ab ca. 07.00 Uhr bis in die Mittagstunden, hielt ein Sturmtief mit orkanartigen Böen die Rettungskräfte der örtlichen Feuerwehren und die Polizei in Atem. Die Rettungskräfte mussten eine Vielzahl von umgestürzten Bäumen, umgewehten Verkehrszeichen und Baustellenabsperrungen beseitigen. Umgestürzte Bäume unterbrachen, verteilt über die gesamte Oberpfalz, in mindestens 7 Fällen die Strom- und Telefonleitungen. Die Notdienste waren im Dauereinsatz.

Die Deutsche Bundesbahn war ebenfalls betroffen. Im Bereich Neustadt/Waldnaab und Cham fielen Bäume auf die Oberleitung bzw. auf die Gleise der Deutschen Bundesbahn. Die Deutsche Bundesbahn war mit der Beseitigung der Störung bis in die Mittagstunden beschäftigt. In Bad Kötzting drohte die frischerrichtete Mauer eines Neubaues durch den Sturm umgedrückt zu werden.

Auf der B 8 bei Hemau sowie auf der B 85 bei Schwandorf wurden 2 Pkw von plötzlichen Windböen erfasst und in den Straßengraben gedrückt. In Bereich Tirschenreuth fiel ein umstürzender Baum auf einen Pkw. In allen drei Fällen blieben die Fahrer unverletzt. In Neumarkt/Opf. fiel auf 20 Länge ein Baugerüst komplett um. Die vorbeiführende Straße musste bis zur endgültigen Beseitigung komplett gesperrt werden.

Niederbayern:

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Niederbayern kam es vorallem in den Landkreisen Deggendorf, Regen, Freyung-Grafenau, Passau und Pfarrkirchen zu zahlreichen Einsätzen wegen umgestürzter Bäume und umgestürzten Bauabsperrungen.

Insgesamt wurden drei Personen verletzt.

Aufgrund der Wetterlage, insbesondere durch teilweise orkanartige Böen, gingen in der Zeit von 05.00 Uhr bis 11.15 Uhr über 115 witterungsbedingte Notrufe bei der Einsatzzentrale des PP Niederbayern ein, wobei vor allem aufgrund umgestürzter Bäume und umgefallenen Bauzäunen und dergleichen die Einsatzkräfte benötigt wurden.

Diesbezüglich mussten in einigen Fällen auch kleinere Straßen gesperrt werden. Verzeichnet wurden auch zahlreiche Fehlalarme.

Bei einem Unfall auf der BAB A 93 bei Saalhaupt fuhr eine Pkw-Fahrerin in einen umgestürzten Baum, wobei diese leicht verletzt wurde.

Im Landkreis Regen kollidierte ein Zug der Waldbahn mit einem umgestürzten Baum, wobei der Lokführer und der Zugbegleiter verletzt wurden. Die drei Fahrgäste des Zuges blieben unverletzt, die Zugstecke musste gesperrt werden.

In Geiselhöring, Lkr. Straubing-Bogen, drohte durch den Wind ein provisorisches Planendach eines Supermarktes abgedeckt zu werden. Durch das Technische Hilfswerk wurden hierzu entsprechende Sicherungsmaßnahmen durchgeführt.

PM/LH