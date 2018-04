Streit um Kommunion – Sonderregeln in abtrünnigen Bistümern drohen

Regensburg: Streik bei Kinderbetreuung am 10. April – Notdienste eingerichtet Da die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di am Dienstag, 10. April 2018, die Beschäftigten aus allen Bereichen der städtischen Kinderbetreuung zum Streik aufruft, ist mit …

Regensburg: Streik bei Kinderbetreuung am 10. April – Notdienste eingerichtet Da die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di am Dienstag, 10. April 2018, die Beschäftigten aus allen Bereichen der städtischen Kinderbetreuung zum Streik aufruft, ist mit …

Regensburg: Streik bei Kinderbetreuung am 10. April – Notdienste eingerichtet Da die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di am Dienstag, 10. April 2018, die Beschäftigten aus allen Bereichen der städtischen Kinderbetreuung zum Streik aufruft, ist mit …