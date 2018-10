Straubing: Phosphorsäure ausgetreten – sieben Personen leicht verletzt

Am 29.10.2018 gegen 17.10 Uhr wurde bei Lagerarbeiten am Sachsenring, in einem vor Ort ansässigen Unternehmen, ein 1000-Liter Tank mit Phosphorsäure beschädigt.

Hierbei trat eine noch unbekannte Menge der Flüssigkeit aus. Nachdem unverzüglich die Feuerwehr und die Polizei über den austretenden Gefahrstoff verständigt wurden, konnte frühzeitig das Firmengelände geräumt und der Gefahrstoff durch die Feuerwehr gesichert werden.

Von der Räumung waren ca. 27 Personen betroffen. Weiter wurde der Sachsenring für den Verkehr komplett gesperrt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden sieben Personen leicht verletzt. Sie kamen in ein umliegendes Krankenhaus.

Der Einsatz wurde durch die Polizeiinspektion Straubing unter Beteiligung des Gefahrguttrupps der Verkehrspolizei Deggendorf geführt.

Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit.

Polizeimeldung