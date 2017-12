Am Sonntag, 10.12.2017, gegen 13.30 Uhr, griffen drei bisher unbekannte Täter einen 27-jährigen Mann an und entwendeten seine Geldbörse. Der 27-jährige ging mit seinem Hund im …

Am Sonntag, 10.12.2017, gegen 13.30 Uhr, griffen drei bisher unbekannte Täter einen 27-jährigen Mann an und entwendeten seine Geldbörse. Der 27-jährige ging mit seinem Hund im …

Straubing: Unbekannte rauben Geldbörse und filmen die Tat – Zeugen gesucht Am Sonntag, 10.12.2017, gegen 13.30 Uhr, griffen drei bisher unbekannte Täter einen 27-jährigen Mann an und entwendeten seine Geldbörse. Der 27-jährige ging mit seinem Hund im …

Straubing: Unbekannte rauben Geldbörse und filmen die Tat – Zeugen gesucht Am Sonntag, 10.12.2017, gegen 13.30 Uhr, griffen drei bisher unbekannte Täter einen 27-jährigen Mann an und entwendeten seine Geldbörse. Der 27-jährige ging mit seinem Hund im …

Straubing: Unbekannte rauben Geldbörse und filmen die Tat – Zeugen gesucht Am Sonntag, 10.12.2017, gegen 13.30 Uhr, griffen drei bisher unbekannte Täter einen 27-jährigen Mann an und entwendeten seine Geldbörse. Der 27-jährige ging mit seinem Hund im …