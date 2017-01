Seit Anfang dieser Woche laufen die Rückbauarbeiten in verschiedenen Bereichen. So werden etwa historische Bodendielen ausgebaut und fachgerecht eingelagert. Zahlreiche Deckenverkleidungen, Wände in Trockenbauweise und Bodenbeläge, die durch das Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen wurden, werden nach Vorgabe des Denkmalschutzes ausgebaut und entsorgt. Historische Bauteile werden entsprechend gesichert und einer weiteren Befundung unterzogen. Alle Rückbauarbeiten werden durch einen fachkundigen Restaurator begleitet. Dieser koordiniert die beauftragten Firmen und zeichnet für die Sicherung und Dokumentation denkmalpflegerisch wichtiger Befunde verantwortlich.

Weiterhin arbeitet man intensiv daran, die bestehende Raumnot für Teile der Verwaltung zu vermindern. So wird zum Beispiel die ehemalige Hausmeisterwohnung im Rathaus bis Anfang Mai in Büroräume umgewandelt. Außerdem beginnt der Umbau des so genannten Antmannhauses in der Fraunhoferstraße, in das im Frühsommer 2017 das Amt für Tourismus und Stadtmarketing einziehen soll.

Auch auf Facebook informiert die Stadt Straubing über den aktuellen Stand der Bauarbeiten nach dem Rathausbrand: